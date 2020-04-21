2020-04-21T14:38:30+03:00
Досуг

Зеленоградский «Фиштиваль» проведут в онлайн-режиме, споет группа «Сегодня ночью»

В программе доставка еды, мастер-классы и концерты
Александр КАТЕРУША
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Праздник должен был состояться на берегу моря в Зеленоградске.Праздник должен был состояться на берегу моря в Зеленоградске.Фото: Александр КАТЕРУША
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Шестой по счету «Фиштиваль», который планировали провести в Зеленоградске с 1 по 5 мая, состоится в онлайн-формате. Об этом рассказали организаторы праздника рыбной гастрономии.

«Это совершенно новый формат: в онлайн режиме будут предприняты попытки передать атмосферу фестиваля на берегу моря со всеми необходимыми атрибутами: музыкальной сценой, уличной едой, спортивной площадкой, конкурсами и подарками, зонами мастер-классов и, конечно же, общением между гостями и участниками». – сообщили в оргкомитете.

Лучшие калининградские гастропроекты и рестораны уже подтвердили свое участие – они будут доставлять специально проработанные фестивальные сеты.

В программе мастер-классы, урок от пятикратного чемпиона России по серфингу Евгения Исаков, беседа с создательницей Хомлинов Натальей Шевченко. Концерты и диджей-сеты для посетителей дадут Никита Козлов (группа «Сегодняночью»), Глеб Ильюша (группа «ГитарыStereo»/« Bestinspace»), музыканты групп «ЛондонParis» и «Bar De Aux».

Программа будет опубликована на сайте фестиваля в последнюю неделю апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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