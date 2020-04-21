По центру Калининграда бесстрашно разгуливает утка с утятами

21 Апр 2020 2020-04-21T15:53:02+03:00

Полицейские смотрят на птиц с подозрением, но протокол не составляют

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Режим самоизоляции внес коррективы в жизнь Калининграда. Дикая природа, которую на днях искала в нашей области группа фотографов из Москвы, обнаружилась в самом центре города.

В двух шагах от площади Победы были замечены целая утиная семья. Об этом сообщили в мэрии Калининграда, прикрепив к посту в фейсбуке несколько фотографий. На одном из снимков - утка и восемь утят важно шествуют в нескольких метрах от торгово-развлекательного комплекса "Европа-центр". На другом - полицейский подозрительно смотрит на птиц, как будто собирается составить на них протокол за нарушение режима самоизоляции.

- Так-с, самоизоляцию нарушаем?Фото: мэрия Калининграда

К счастью, утиная история обошлась без протокола и без зверского штрафа в 15 тысяч рублей. "С нарушителями режима самоизоляции просто проведена профилактическая беседа", - успокоили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU