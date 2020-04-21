Суд обязал администрацию Правдинска оборудовать контейнерные площадки
Суд обязал администрацию Правдинского городского округа привести в порядок контейнерные площадки на территории муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки было выявлено нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства при накоплении твердых бытовых отходов. В результате прокуратура потребовала от чиновников установить ограждения из стандартных железобетонных изделий, а также установить контейнерные баки на специальные площадки с бетонным и асфальтированным покрытием.
Заявления прокурора рассмотрены и удовлетворены судом. Местная администрация должна привести в порядок площадки в течение шести месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU