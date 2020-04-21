Двое калининградцев украли 2,5 тонны рельсов и железнодорожных деталей

21 Апр 2020 2020-04-21T15:39:15+03:00

Злоумышленники проникли на территорию охраняемого склада через крышу гаража

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В Калининграде транспортные полицейские раскрыли кражу нескольких тонн железнодорожных деталей. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного отдела на транспорте МВД.

Двое местных жителей 25-ти и 27-ми лет проникли на территорию охраняемого склада через крышу гаража и похитили около 2,5 тонн металлолома. Ущерб составил более 135 тыс. рублей

При проведении осмотра гаража, принадлежащего одному из задержанных, и ближайшего пункта приема металла, оперативники обнаружили и изъяли похищенные железнодорожные детали верхнего строения пути.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение». Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU