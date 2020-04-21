2020-04-21T16:21:44+03:00
Дом. Семья

Калининградский зоопарк взял на реабилитацию тюленя, которого нашли в Заостровье

Раненого малыша планируют уже в мае выпустить назад в море
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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Месячного тюленя нашли жители поселка Заостровье 29 марта. Он лежал на узкой песчаной полосе неподалеку от проезжей части. Малыш был сильно истощен и обезвожен, на шее гноились раны.

Первый этап лечения взяли на себя сотрудники организации «Биосфера Балтики», которая специализируется на спасении диких птиц и рукокрылых. Тюлень быстро пошел на поправку благодаря тому, что сразу начал есть самостоятельно. Его подлечили, избавили от паразитов и проверили на инфекции.

Как рассказали в пресс-службе Калининградского зоопарка, только после этого учреждение приняло решение взять детеныша себе.

В зоопарке тюленя после обследования поместят в большой бассейн Пингвинника. Ему предстоит окрепнуть и набрать вес необходимый для жизни в природе – не менее 40 кг.

Когда специалисты сочтут его готовым к самостоятельной жизни, тюленя выпустят в Балтийское море (после получения разрешения на выпуск от Росприроднадзора).

Выпуск этого тюленя планируется на май.

Как и в прошлые годы, зоопарк объявляет сбор средств на прокорм и реабилитацию тюленей. Если вы хотите нам помочь именно в этом начинании, то сделать пожертвование можно с помощью формы на сайте зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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