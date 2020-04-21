2020-04-21T17:00:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Алиханов рассказал Путину о борьбе с коронавирусом в Калининградской области

Сейчас в области, отметил губернатор, развернуто 707 коек в четырех больницах
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области сейчас 144 заболевших новой короновирусной инфекцией, 41 человек поправились и выписаны из больниц. Об этом в ходе видеоконференции губернатор Антон Алиханов рассказал президенту Владимиру Путину.

«Достаточно неплохой показатель, самое главное, что мы рано их обнаруживаем и начинаем сразу лечить, это важный момент и спасибо нашим медикам и Роспотребнадзору это удается делать», - сказал Алиханов.

Губернатор рассказал президенту, что сейчас в регионе под наблюдением находятся чуть более тысячи человек, это те, кто вернулся в регион, также была зафиксирована одна смерть

Сейчас в области, добавил Алиханов, развернуто 707 коек в четырех больницах.

«И это при нормативе Минздрава федерального в 507 коек. Мы сейчас уже идем с опережение по количеству коек, будем наращивать эту цифру, ориентируемся на двукратное превышение этого норматива», - отметил Антон Алиханов.

По его словам, 409 коек обеспечены кислородом, также в больницах есть 54 аппарата ИВЛ, еще 18 аппаратов находятся в других медорганизациях, которые в течение 8-10 часов могут быть перенаправлены. Также региональные власти приобрели 5 аппаратов ИВЛ, их должны поставить в ближайшее время, еще 8 аппаратов поставят по федеральной программе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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