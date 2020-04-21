2020-04-21T17:33:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Антон Алиханов: Ситуация с эпидемией коронавируса в Калининграде сильно ухудшаться уже не должна

Об этом губернатор заявил на рабочей встречи с президентом России
Кирилл Алексеев
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..Фото: kremlin.ru
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Во вторник калининградский губернатор Антон Алиханов во время рабочей встречи в формате видеоконференции рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с пандемией коронавируса в регионе. Глава области рассказал о готовности медицинских учреждений, о работе с больными, о поддержке населения, потерявшего работу, и о режиме самоизоляции, действующем в области с конца марта.

- Исходя из ситуации, которая будет складываться, будет принимать решение об ослаблении этого режима (самоизоляции). Надеюсь, что ситуация сильно ухудшаться уже не должна, - сказал Антон Алиханов.

Напомним, в Калининградской области за минувшие сутки выявлено 6 новых случаев коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 144 случая заболевания новой инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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