Алиханов: Медики в Калининграде обеспечены средствами защиты более чем на 10-дневный срок

21 Апр 2020 2020-04-21T17:55:13+03:00

Также в регионе нет проблем с лекарствами, сообщил президенту губернатор

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Медицинские работники в Калининградской области обеспечены средствами индивидуальной защиты на срок более чем 10 дней. Об этом в ходе видеоконференции губернатор Антон Алиханов рассказал президенту Владимиру Путину.

«Но, мы выделили дополнительные средства и ждем поставок в ближайшее время», - сказал Алиханов.

Что касается обеспеченности лекарствами, она, по словам губернатора, составляет больше месяца. «С лекарствами никаких проблем нет», сказал он.

Область уже получила деньги, выделенные на доплаты врачам и среднему медперсоналу, которые занимаются лечение и профилактикой коронавируса, отметил Алиханов. Он также сообщил, что региональные власти решили дополнительно выделить 80 млн рублей на такие доплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU