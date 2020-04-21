Алиханов: Медики в Калининграде обеспечены средствами защиты более чем на 10-дневный срок
Медицинские работники в Калининградской области обеспечены средствами индивидуальной защиты на срок более чем 10 дней. Об этом в ходе видеоконференции губернатор Антон Алиханов рассказал президенту Владимиру Путину.
«Но, мы выделили дополнительные средства и ждем поставок в ближайшее время», - сказал Алиханов.
Что касается обеспеченности лекарствами, она, по словам губернатора, составляет больше месяца. «С лекарствами никаких проблем нет», сказал он.
Область уже получила деньги, выделенные на доплаты врачам и среднему медперсоналу, которые занимаются лечение и профилактикой коронавируса, отметил Алиханов. Он также сообщил, что региональные власти решили дополнительно выделить 80 млн рублей на такие доплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU