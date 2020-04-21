Алиханов рассказал Путину о снижении смертности в Калининградской области
За первые месяцы 2020 года в Калининградской области зафиксировано снижение смертности по сравнению с прошлым годом. Об этом в ходе видеоконференции губернатор Антон Алиханов рассказал президенту Владимиру Путину.
«Почти на 11 процентов. Это, в том числе, стало возможным благодаря нашему вниманию по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», - сказал глава региона.
По словам Антона Алиханова, ранее на востоке области был открыт кардиологический центр. «Будем эту практику тиражировать и дальше», - сказал глава региона.
Напомним, в марте 2019 года в центральной районной больнице Гусева открылся сосудистый центр. Центр, в котором проходят лечение жители со всего востока области, рассчитан на проведение более 700 хирургических манипуляций в год.
ИСТОЧНИК KP.RU