2020-04-21T17:27:46+03:00
Общество

Алиханов рассказал Путину о снижении смертности в Калининградской области

Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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За первые месяцы 2020 года в Калининградской области зафиксировано снижение смертности по сравнению с прошлым годом. Об этом в ходе видеоконференции губернатор Антон Алиханов рассказал президенту Владимиру Путину.

«Почти на 11 процентов. Это, в том числе, стало возможным благодаря нашему вниманию по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», - сказал глава региона.

По словам Антона Алиханова, ранее на востоке области был открыт кардиологический центр. «Будем эту практику тиражировать и дальше», - сказал глава региона.

Напомним, в марте 2019 года в центральной районной больнице Гусева открылся сосудистый центр. Центр, в котором проходят лечение жители со всего востока области, рассчитан на проведение более 700 хирургических манипуляций в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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