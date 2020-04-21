"Дайте возможность дышать!" Калининградские родители умоляют Алиханова разрешить их детям гулять во дворе

21 Апр 2020 2020-04-21T17:54:16+03:00

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В популярном сообществе в фейсбуке "Königsberg/Kaлининград" размещено обращение к губернатору Калининградской области Антону Алиханову, в котором содержится просьба сделать исключение из режима самоизоляции - разрешить малолетним детям гулять во дворе.

"Пожалуйста разрешите гулять детям хотя бы около своего дома - написала участница группы по имени Kathi Ovch. - Сейчас тепло. Детям необходимо получать витамин D для нормального роста и здоровья. Им нужно двигаться, а в наших малогабаритных квартирах подобное движение просто не представляется возможным! Пожалуйста! Примите постановление - дайте возможность детям дышать".

Kathi Ovch подчеркнула, что она пишет "от лица тысяч родителей":

"Мы просто устали сами (но можем еще сидеть), но держать детей дома - это просто преступление!".

За несколько часов сообщение набрало более 300 лайков и свыше пяти сотен комментариев. Справедливости ради отметим, что некоторые калининиградцы считают, что режима самоизоляции необходимо придерживаться всем жителям региона, независимо от возраста. А другие комментаторы, и их немало, признались, что их дети спокойно гуляют во дворе, да и они сами периодически выходят на прогулку

ИСТОЧНИК KP.RU