Власти выделили 32 млн рублей на ремонт участка автодороги «Калининград-Правдинск»

21 Апр 2020 2020-04-21T18:37:04+03:00

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Региональный «Центр торгов» объявил аукцион на выполнение работ по ремонту участка автодороги Калининград – Крылово – через Правдинск» – поселок Железнодорожный». На ремонт двухкилометрового участка выделено 32,5 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и должен быть завершен не позднее 30 октября.

Как рассказал руководитель регионального Конкурсного агентства Леван Дараселия, это первая закупка «Центр обеспечения организации и проведения торгов». С марта 2020 года этой структуре переданы все полномочия в части проведения закупок по 44 и 223 федеральным законам.

ИСТОЧНИК KP.RU