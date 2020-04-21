2020-04-21T18:37:18+03:00
Общество

Удаленка от «МегаФон»: Оператор запустил продажу эффективных облачных решений для бизнеса

Компания предлагает сразу два новых продукта, которые позволят организовать работу сотрудников в структурах самого разного масштаба
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Оператор «МегаФон» уже в первые дни после введения ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, предоставил малому и среднему бизнесу бесплатный доступ к платформе для проведения онлайн-конференций и вебинаров. Теперь в линейке продуктов появились новые комплексные сервисы для удаленного доступа сотрудников компаний к корпоративным ресурсам, которые позволят работать в удаленном режиме столько времени, сколько нужно.

Задачам крупных компаний с разветвленной инфраструктурой отвечает сервис VDI. Он позволяет устанавливать специализированное ресурсоемкое ПО, поэтому чаще используется банковскими, образовательными, производственными и торговыми структурами. С помощью VDI можно конфигурировать рабочие места исходя из конкретных бизнес-задач. Сервис гарантирует высокую производительность вне зависимости от количества параллельных задач, выполняемых сотрудниками в масштабе компании.

Для малого и среднего бизнеса оптимальным решением является служба сгруппированных удаленных рабочих столов (RDS), благодаря более простому внедрению и невысоким финансовым затратам. Это самый распространенный способ предоставления удаленного доступа для сотрудников. В зависимости от набора ПО работники могут пользоваться электронной почтой, пакетом офисных приложений, файловыми ресурсами, получать доступ к таким корпоративным системам, как 1С, SAP, CRM.

Оба продукта созданы на базе собственной платформы «МегаФон Облако», благодаря чему клиенты автоматически получают все преимущества облачных решений: отказоустойчивость, доступность, поддержку. Еще один плюсом решений «МегаФона» является высокая скорость разворачивания удаленных рабочих мест. Подготовка облачной инфраструктуры на базе RDS занимает всего один день, а для создания безопасного доступа к рабочим местам потребуются буквально несколько минут.

- Мы внимательно следим за потребностями бизнеса и стараемся предложить максимально удобные решения, которые помогут работать в сложившихся нестандартных условиях, – говорит генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян. - С помощью сервисов VDI и RDS мы уже оперативно перевели на удаленную работу более 14 тысяч сотрудников нашей компании и готовы так же настроить процессы в компаниях наших клиентов. Я уверен, что эти решения будут актуальны и после окончания режима вынужденной самоизоляции. Информация будет в безопасности на виртуальном сервере, а в случае необходимости у сотрудников будет доступ к рабочему столу из любой точки мира с компьютера, телефона или планшета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Удаленка от «МегаФон»: Оператор запустил продажу эффективных облачных решений для бизнеса
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