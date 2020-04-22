Путин поручил Силуанову сохранить Калининграду субсидии: как минимум, на два года и в полном объеме

22 Апр 2020 2020-04-22T03:02:26+03:00

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Результатом рабочей встречи президента России Владимира Путина и губернатора Антона Алиханова стало решение президента сохранить для Калининградской области субсидии на поддержку рынка труда, которые были введены в 2016 году, чтобы компенсировать предприятиям потери от отмены таможенных преференций. Постепенно эти субсидии должны уменьшаться: в текущем году на 5 процентов, в следующем - на 10 и так далее.

Владимир Путин поручил министру финансов России Антону Силуанову сохранить субсидии на два года полностью, то есть без понижения.

- (Вопрос касается) компенсации федерального бюджета в связи с выплатой таможенных платежей и сборов в особой зоне Калининграда, - обратился президент к Силуанову. - До конца прошлого года мы компенсировали предприятиям Калининграда из федерального бюджета 100 процентов этих расходов. С текущего года предусмотрено сокращение этих компенсаций по пять процентов в год: 5 процентов в 2020 м, 10 процентов – в 2021 м и так далее, вплоть до приведения в соответствие с ситуацией на всей территории страны... Думаю, что как минимум нужно продлить льготный период на ближайшие два года. И в 2020 и 2021 году компенсировать Калининградской области расходы, связанные с таможенными процедурами, в полном объеме, стопроцентном – так, как это и было в предыдущие годы.

В ходе разговора с губернатором Владимир Путин также отметил, что веденные в 2016 году субсидии помогли сохранить в области 150 предприятий и 16 тысяч рабочих мест.

Как пояснили в региональном правительстве, субсидии на поддержку рынка труда калининградские предприятия начали получать с 2016 года, когда в регионе, в соответствии с правилами ВТО, завершился так называемый «переходный период», обеспечивавший ряд таможенных льгот для бизнеса. Выплаты из федерального бюджета направляются на создание и содержание рабочих мест, импортозамещение, локализацию сборочного производства и в целом на улучшение социально-экономических условий в регионе.

- Субсидии являются крупнейшей федеральной мерой поддержки нашего региона: их сумма сопоставима с половиной доходной части бюджета области, такую поддержку ежегодно получают до полутора сотен калининградских предприятий, - добавили в правительстве.

Подробнее о встрече Владимира Путина с калининградским губернатором читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU