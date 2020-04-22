Калининградские таможенники задержали самую крупную партию контрабандного янтаря за 10 лет

22 Апр 2020 2020-04-22T10:26:35+03:00

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Из Калининградской области пытались вывезти самую крупную за последние 10 лет партию контрабандного янтаря. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Контрабандный груз обнаружили в пункте пропуска в Чернышевском в грузовике с рыбной продукцией, который следовал в Москву. При досмотре в специально оборудованном ящике с двойным дном в нижней части прицепа таможенники обнаружили более 100 различных упаковок с необработанным янтарем средних и крупных фракций. Некоторые свертки были промаркированы китайскими иероглифами. Всего было обнаружено 240 кг янтаря-сырца.

Товар изъят и направлен на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет и штрафом до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU