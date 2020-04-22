За сутки в Калининградской области возбудили четыре дела за кражи из квартир
За сутки в Калининградской области возбуждено четыре уголовных дела за кражи из квартир. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Два инцидента произошли в Калининграде. В одном из них 33-летний мужчина, находясь в гостях у знакомой, похитил мобильный телефон и снял со спящей женщины золотую цепочку. В другом случае потерпевший сдал в аренду друзьям квартиру. Однако, когда приятели съехали, мужчина обнаружил пропажу телевизора, ноутбука и пылесоса.
Еще одна кража произошла в Немане. У местного безработного появилась крупная сумма денег, которые он раздавал приятелям и тратил на алкоголь. В ходе проверки было установлено, что злоумышленник похитил 20 тысяч рублей у знакомого, когда находился в гостях.
В Гусеве к уголовной ответственности привлекли 31-летнюю женщину, которая, оставшись у подруги ночевать, похитила у неё телефон и деньги.
Всем подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU