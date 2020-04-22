2020-04-22T10:39:17+03:00
Общество

За сутки в Калининградской области возбудили четыре дела за кражи из квартир

Всем подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
Виктор Сергеев
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За сутки в Калининградской области возбуждено четыре уголовных дела за кражи из квартир. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Два инцидента произошли в Калининграде. В одном из них 33-летний мужчина, находясь в гостях у знакомой, похитил мобильный телефон и снял со спящей женщины золотую цепочку. В другом случае потерпевший сдал в аренду друзьям квартиру. Однако, когда приятели съехали, мужчина обнаружил пропажу телевизора, ноутбука и пылесоса.

Еще одна кража произошла в Немане. У местного безработного появилась крупная сумма денег, которые он раздавал приятелям и тратил на алкоголь. В ходе проверки было установлено, что злоумышленник похитил 20 тысяч рублей у знакомого, когда находился в гостях.

В Гусеве к уголовной ответственности привлекли 31-летнюю женщину, которая, оставшись у подруги ночевать, похитила у неё телефон и деньги.

Всем подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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