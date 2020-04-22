В Калининградской области выявили 19 новых случаев коронавируса
Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 163 случая заражения
.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Калининградской области выявили 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 163 случая заражения.
За сутки в России официально зарегистрировали 5236 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране заболели 57 999 человек, умерли 513 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU