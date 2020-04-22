Оперштаб: В Калининграде среди новых заболевших коронавирусом трое детей до 3-х лет

22 Апр 2020 2020-04-22T10:54:55+03:00

Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар

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В среду, 22 апреля стало известно, что в Калинниградской области выявили сразу 19 новых случаев коронавируса.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, 9 случаев были выявлены при обследовании по контакту с ранее заболевшими, еще 9 человек обратились за медицинской помощью в связи повышением температуры, появлением болей в горле, затруднённого дыхания. У одного при обращении за медицинской помощью диагностирована пневмония.

Возрастной состав заболевших: 3 детей до 14 лет, 18- 29 лет-2 человека; ; 30-50 -9 человек; 50-65 лет-3 человека; старше 65 лет- 2 человека.

«Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определён круг общавшихся с ними из числа близкого контакта по семье, работе, нахождения в медицинской организации, им назначено обследование в условиях изоляции по месту жительства». – добавили в оперштабе

Всего нарастающим итогом в области подтверждено 163 случая коронавирусной инфекции, один закончился летально. Выписано по выздоровлению из стационаров 45 заболевших

ИСТОЧНИК KP.RU