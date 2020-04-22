На ул. Портовой в Калининграде в ДТП пострадала пассажирка «Тойоты»

22 Апр 2020 2020-04-22T11:20:49+03:00

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На улице Портовой в Калининграде водитель «Фольксвагена» спровоцировал ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром 36-летний водитель при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении «Тойоте» и врезался в нее.

В результате ДТП 67-летняя пассажирка автомобиля «Тойота» получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU