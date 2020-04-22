В Калининграде выздоровели три переболевших коронавирусом человека
Всего в регионе выздоровело 45 человек
.Фото: Александр Подгорчук
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За минувшие сутки в Калининградской области выздоровели три переболевших коронавирусом человека. Всего в регионе выздоровело 45 человек, сообщили «Комсомолке» в оперативном штабе.
Сейчас в области на COVID-19 обследовано 12 655 человек, накануне их было 12 085 человек.
В регионе остаются под медицинским наблюдением 1 236 человек, в том числе 75 в условиях обсерватора.
ИСТОЧНИК KP.RU