В Калининграде выздоровели три переболевших коронавирусом человека

22 Апр 2020 2020-04-22T11:39:08+03:00

Всего в регионе выздоровело 45 человек

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За минувшие сутки в Калининградской области выздоровели три переболевших коронавирусом человека. Всего в регионе выздоровело 45 человек, сообщили «Комсомолке» в оперативном штабе.

Сейчас в области на COVID-19 обследовано 12 655 человек, накануне их было 12 085 человек.

В регионе остаются под медицинским наблюдением 1 236 человек, в том числе 75 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU