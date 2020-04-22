В Светлом спецназ взял штурмом наркопритон
ам были обнаружены наркотики, шприцы и деньги.
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В Светлом сотрудники группы контролю за оборотом наркотиков местной полиции пресекли работу наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Полицейские при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром» провели обыск в притоне, который организовал местный житель. Там были обнаружены наркотики, шприцы и деньги.
На задержанного завели уголовное дело по статье полученные за продажу наркотиков. «Незаконный сбыт наркотических средств», ему грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия мужчина заключен под стражу в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU