Историк моды Александр Васильев назвал Ленина разрушителем России

22 Апр 2020 2020-04-22T12:07:05+03:00

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Наш земляк, житель Зеленоградска, историк моды Александр Васильев, высказался по поводу 150-летнего юбилея Владимира Ленина, который отмечается сегодня, 22 апреля. Эмоциональную запись он оставил на своей страничке в «ВКонтакте».

«Сегодняшняя наша страна – это результат действий этого немецкого шпиона и разрушителя России. Пока мы будем ходить по улицам и площадям его имени, несчастья России – не счесть! Он породил целый отряд кровопийцев - Троцкого, Джугашвилли-Сталина, Ежова, Ягоду, Берию... Но дата-то какая - 150 лет со дня рождения! Кому он нравился - выпейте за память, а вот кому нет - попытайтесь забыть навсегда!», - написал искусствовед.

Александр Васильев отметил, что до 200-летия Ленина он не доживет, а 100-летие в 1970 году уже праздновал.

ИСТОЧНИК KP.RU