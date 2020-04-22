В Калининградской области заработала горячая линия по получению помощи во время пандемии коронавируса
В Калининградской области заработала горячая линия по вопросам помощи в период распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Все желающие могут задать интересующие вопросы по телефону 8 (800) 201-39-00 со среды, 22 апреля. Горячая линия работает по будням с 9 до 18 часов. Звонок бесплатный.
«Новый сервис объединил в себе все существующие в регионе горячие линии». При обращении можно узнать о новых мерах поддержки граждан, семей с детьми, бизнеса, работе различных учреждений в период распространения новой коронавирусной инфекции», - отметили в пресс-службе правительства области.
ИСТОЧНИК KP.RU