2020-04-22T12:18:37+03:00
Экономика

Алиханов попросил Путина поддержать гостиничный бизнес в Калининградской области

Необходимо сделать все, чтобы в этой сфере не было банкротств, сказал глава региона
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Гостиничному бизнесу в Калининградской области необходимы меры поддержки, чтобы избежать банкротств. Об этом в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путины рассказал губернатор Антон Алиханов.

«Мы понимаем, что, когда эта напасть пройдёт, летом, в июне, внутренний туризм будет крайне востребован в нашей стране. И нам, конечно, очень хотелось, чтобы секторальные меры поддержки, которые сейчас разрабатываются по разным отраслям – и в автопроме, и в другой, тяжёлой, скажем так, промышленности, – чтобы они также были предусмотрены и для гостинично отельного бизнеса, дабы не допустить каких то банкротств и чтобы этот бизнес продолжал работать и не было какой то череды банкротств в этой сфере. Особо хотели бы на это обратить внимание», - сказал Антон Алиханов.

Глава региона отметил, что в области, где есть федеральные курорты – в Зеленоградске, в Светлогорске, «достаточно развита» система отельного бизнеса, гостиничного бизнеса. Поэтому власти переживают за состояние этого сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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