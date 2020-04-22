2020-04-22T12:28:53+03:00
Общество

В Калининграде пьяный пешеход разбил окно в автобусе

Инцидент произошел накануне вечером на Ленинском проспекте
Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде пьяный пешеход-нарушитель разбил стекло в пассажирском автобусе. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел накануне вечером на Ленинском проспекте около «Плазы». Мужчина шел по проезжей части, создавая опасную дорожную ситуацию. Водитель проезжающего рейсового автобуса посигналил нарушителю, что очень ему не понравилось.

Когда автобус остановился на светофоре, злоумышленник подбежал к транспортному средству и ударом кулака разбил одно из стеков.

Водитель и несколько пассажиров смогли задержать хулигана и удерживали его до прибытия сотрудников полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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