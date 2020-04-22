2020-04-22T13:57:06+03:00
Общество

В Калининградской области продолжает снижаться число вакансий

За прошедшую неделю стало гораздо меньше вакансий для специалистов из сфер управления персоналом
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В Калининградской области число размещенных вакансий продолжает плавно снижаться. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией HeadHunter по Северо-Западу.

«Если проанализировать динамику предложений о работе за последние несколько месяцев, снижение активности работодателей на hh.ru началось со второй недели марта. Тогда рынок вакансий сократился на 3% по сравнению с первой неделей марта, однако с 16 марта ситуация на несколько дней выровнялась. Уже с 23 марта наблюдается уменьшение числа вариантов занятости для соискателей. Так, с 13 апреля в Калининградской области было открыто на 6% меньше вакансий, чем неделей ранее», - отмечают авторы исследования.

За прошедшую неделю стало гораздо меньше вакансий для специалистов из сфер управления персоналом (-16% к показателю за 6-12 апреля), транспорта и логистики (-12%), спортивных клубов и салонов красоты (-14%), науки и образования (-13%), консультирования (-11%), автомобильного бизнеса (-11%), маркетинга, рекламы и PR (-10%), а также рабочего персонала (-10%).

При этом, в регионе растет востребованность представителей профессиональных областей медицины и фармацевтики (+12%), а также инсталляции и сервиса – это сервисные инженеры, механики, техники и т.п. (+4%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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