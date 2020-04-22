В Калининграде продолжают искать киллера, стрелявшего в бизнесмена на Тенистой Аллее

22 Апр 2020 2020-04-22T14:15:14+03:00

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В Калининграде полиция продолжает розыск киллера, стрелявшего в мужчину на тенистой Аллее. Об этом сообщает пресс-служб регионального управления МВД.

Напомним, инцидент произошел 28 июня 2019 года. Подозреваемый выстрели в спину 47-летнему бизнесмену. Раненого предпринимателя обнаружили проезжающие мимо водители, которые вызвали медиков и полицию.

Всех кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам: 8-911-070-40-00, 8-911-465-92-35, 8 911 868 25 02. Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU