2020-04-22T14:15:14+03:00
Общество

В Калининграде продолжают искать киллера, стрелявшего в бизнесмена на Тенистой Аллее

Раненого предпринимателя обнаружили проезжающие мимо водители
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде полиция продолжает розыск киллера, стрелявшего в мужчину на тенистой Аллее. Об этом сообщает пресс-служб регионального управления МВД.

Напомним, инцидент произошел 28 июня 2019 года. Подозреваемый выстрели в спину 47-летнему бизнесмену. Раненого предпринимателя обнаружили проезжающие мимо водители, которые вызвали медиков и полицию.

Всех кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам: 8-911-070-40-00, 8-911-465-92-35, 8 911 868 25 02. Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Гагарина в Калининграде автомобиль врезался в стену магазина
Калининградец обокрал женщину, которой предложил выйти за него замуж
В Калининграде ищут актеров для эротической сцены и двойника Александра Балуева
Власти выделили 1 млн рублей на перевозку пассажиров из «Храброво» в обсерватор
В Калининградском заливе у браконьеров изъяли 13 сетей и 125 кг рыбы
На Моспроспекте перегородят блоками самостоятельно раскатанную дорогу около «Метро»
В Калининграде продолжают искать киллера, стрелявшего в бизнесмена на Тенистой Аллее
В Калининградской области продолжает снижаться число вакансий
В Калининграде пьяный пешеход разбил окно в автобусе
Алиханов попросил Путина поддержать гостиничный бизнес в Калининградской области
В Калининградской области заработала горячая линия по получению помощи во время пандемии коронавируса
Историк моды Александр Васильев назвал Ленина разрушителем России