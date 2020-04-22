На Моспроспекте перегородят блоками самостоятельно раскатанную дорогу около «Метро»
Городские власти решили ввести изменения в организацию дорожного движения на ряде улиц Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.
Так, на Московском проспекте решили перегородить блоками самостоятельно раскатанную дорогу в районе супермаркета «Метро».
До конца апреля на Т-образном перекрёстке улиц Горького и Сибирякова на светофоре смонтируют специальную пешеходную секцию, по сигналу которой всякое движение транспорта по перекрёстку будет прекращаться, а пешеходы смогут без опаски пересекать проезжую часть.
В мае планируется ввести запрет на остановку транспорта вдоль ул. Согласия – от ул. Гайдара до Елизаветинской. К этому времени здесь установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Аналогичная мера будет введена и на ул. Воздушной – по небольшому отрезку нечётной стороны от пр. Мира до ул. Саратовской.
Искусственную дорожную неровность смонтируют на проезде вдоль дома №52-58 по ул. 9 Апреля. «Лежачий полицейский» ограничит скорость автомобилей и сделает более безопасной дорогу детей в школу №24.
ИСТОЧНИК KP.RU