На Моспроспекте перегородят блоками самостоятельно раскатанную дорогу около «Метро»

22 Апр 2020 2020-04-22T14:32:48+03:00

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Городские власти решили ввести изменения в организацию дорожного движения на ряде улиц Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Так, на Московском проспекте решили перегородить блоками самостоятельно раскатанную дорогу в районе супермаркета «Метро».

До конца апреля на Т-образном перекрёстке улиц Горького и Сибирякова на светофоре смонтируют специальную пешеходную секцию, по сигналу которой всякое движение транспорта по перекрёстку будет прекращаться, а пешеходы смогут без опаски пересекать проезжую часть.

В мае планируется ввести запрет на остановку транспорта вдоль ул. Согласия – от ул. Гайдара до Елизаветинской. К этому времени здесь установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Аналогичная мера будет введена и на ул. Воздушной – по небольшому отрезку нечётной стороны от пр. Мира до ул. Саратовской.

Искусственную дорожную неровность смонтируют на проезде вдоль дома №52-58 по ул. 9 Апреля. «Лежачий полицейский» ограничит скорость автомобилей и сделает более безопасной дорогу детей в школу №24.

ИСТОЧНИК KP.RU