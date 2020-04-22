2020-04-22T15:07:56+03:00
Общество

В Калининградском заливе у браконьеров изъяли 13 сетей и 125 кг рыбы

Один из браконьеров оказал сопротивление, второй смог скрыться
Виктор Сергеев
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..Фото: Росрыболовство
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В Калининградском заливе рыбинспекторы задержали браконьеров на катере. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского управления Росрыболовства.

В районе поселка Прибрежное инспекторы ведомства задержали катер «Вельбот-530», на котором двое мужчин ловили рыбу с помощью запрещенных к применению лесковых сетей кустарного производства. Всего у них изъяли 13 сетей, каждая длиной 60 метров. Сети были установлены на металлические якоря.

Общий вес изъятой рыбы составил 125 кг, вся она была извлечена из сетей нарушителей, ущерб составил свыше 150 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что один из браконьеров оказал сопротивление, второй смог скрыться, сейчас его разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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