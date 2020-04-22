2020-04-22T15:38:25+03:00
Общество

Власти выделили 1 млн рублей на перевозку пассажиров из «Храброво» в обсерватор

Будут организованы ежедневные перевозки тремя автобусами
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональное правительство выделило 1 млн рублей на заказные перевозки прибывших в «Храброво» пассажиров до места обсервации. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

1 млн 40 тысяч рублей будут направлены на ежедневную перевозку пассажиров на трех автобусах большого класса до 17 мая.

Напомним, с понедельника. 20 апреля, все прибывшие в Калининград пассажиры из аэропортов Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области помещаются на двухнедельный карантин. Накануне 21 прибывший в регион пассажир был помещен в обсерватор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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