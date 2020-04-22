2020-04-22T15:46:50+03:00
Звезды

В Калининграде ищут актеров для эротической сцены и двойника Александра Балуева

Летом в регионе назначены съемки нового фильма
Александр КАТЕРУША
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Александр Балуев (в центре) периодически приезжает в Калининградскую область. На фото он – возле «Янтарь холла», где каждое лето проводят фестиваль «Голосящий КиВиН».Александр Балуев (в центре) периодически приезжает в Калининградскую область. На фото он – возле «Янтарь холла», где каждое лето проводят фестиваль «Голосящий КиВиН».Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде сейчас, в режим самоизоляции, все закрыто. Массовые мероприятия запрещены, остановились и все киносъемки в регионе. Однако, киношники планируют поработать в скором будущем.

Как сообщают в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте», съемки фильма назначены на лето. Уже начался и поиск актеров-дублеров артистов Глеба Матвейчука и Марины Петренко. «Будет легкая немножко эротическая сцена на пляже. Оплата хорошая, но варианты «Могу, но без эротической сцены» не принимаются», - предупреждают организаторы.

Кроме того, известно, что в фильме будут сниматься Александр Балуев. Сейчас ищут актеров на роль его персонажа в 20 лет и в 30 лет. Требуется внешнее сходство с актером в молодости.

Кроме того, ищут актрису на роль его жены в таком же возрасте.

«Текста в этих сценах не будет (это воспоминания героя), но, опять же, должна быть обязательная готовность к эротическим сценам.

Найдется роль и для 50-летней актрисы. Она должна будет сыграть уже взрослую супругу главного героя. Тут уже никакой эротики не предусмотрено. Главные условия – седые волосы и эффектные черты лица.

Название фильма и сюжет пока держится в секрете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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