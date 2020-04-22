2020-04-22T16:45:35+03:00
Общество

Калининградец обокрал женщину, которой предложил выйти за него замуж

Полицейские раскрыли гнусную кражу 3 тысяч рублей.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На днях в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что из ее квартиры пропали спрятанные в кофте деньги.

Полицейские опросили всех, кто приходил в гости к женщине и установили, что к краже причастен 48-летний местный житель. В отличие от других гостей, мужчина пришел, чтобы сделать хозяйке предложение руки и сердца. Однако, когда она уснула, вытащил из кармана кофты деньги и скрылся.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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