Калининградец обокрал женщину, которой предложил выйти за него замуж
Полицейские раскрыли гнусную кражу 3 тысяч рублей.
.Фото: Александр Подгорчук
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На днях в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что из ее квартиры пропали спрятанные в кофте деньги.
Полицейские опросили всех, кто приходил в гости к женщине и установили, что к краже причастен 48-летний местный житель. В отличие от других гостей, мужчина пришел, чтобы сделать хозяйке предложение руки и сердца. Однако, когда она уснула, вытащил из кармана кофты деньги и скрылся.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU