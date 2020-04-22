2020-04-22T16:54:11+03:00
Происшествия

На улице Гагарина в Калининграде автомобиль врезался в стену магазина

Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Днем в среду, 22 апреля, в Калининграде автомобиль врезался в магазин. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел на улице Гагарина. Легковой автомобиль выехал на тротуар и врезался в стену магазина «Победа» в районе перекрестка с улицей Орудийной.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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