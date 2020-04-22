Калининградская художница сплела портрет Канта, использовав 5 км ниток
Работу Юлия Стародворская подарила главе Янтарного
.Фото: Instagram.com
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Калининградская художница изготовила необычный портрет Канта из ниток. Работу, на которую ушло 5 км ниток, она подарила главе Янтарного Алексею Заливатскому. Об этом сам мэр курортного городка рассказал на своей страничке в Инстаграме.
«В моей коллекции Кантов прекрасное пополнение! Спасибо Юлии Стародворской за удивительную работу! Ниточка к ниточке и так 5 км... кропотливого труда и таланта», - написал Алексей Заливатский.
Иммануил Кант родился в Кёнигсберге 22 апреля 1724 года, ровно 296 лет назад.
ИСТОЧНИК KP.RU