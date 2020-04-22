Калининградская художница сплела портрет Канта, использовав 5 км ниток

22 Апр 2020 2020-04-22T17:19:57+03:00

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Калининградская художница изготовила необычный портрет Канта из ниток. Работу, на которую ушло 5 км ниток, она подарила главе Янтарного Алексею Заливатскому. Об этом сам мэр курортного городка рассказал на своей страничке в Инстаграме.

«В моей коллекции Кантов прекрасное пополнение! Спасибо Юлии Стародворской за удивительную работу! Ниточка к ниточке и так 5 км... кропотливого труда и таланта», - написал Алексей Заливатский.

Иммануил Кант родился в Кёнигсберге 22 апреля 1724 года, ровно 296 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU