2020-04-22T17:47:55+03:00
Общество

В Калининграде врача-нейрохирурга будут судить за смерть 15-летней пациентки

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд
Виктор Сергеев
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В Калининграде утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению врача детской областной больницы в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть, а также в подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.

В феврале прошлого года в детскую областную больницу доставили 15-летнюю девочку из Гусева. По версии следствия, врач преждевременно выписал пациентку из медучреждения и дал рекомендацию госпитализировать ее в «Психиатрическую больницу № 1».

В этот же день девочку перенаправили в «Психиатрическую больницу № 2», состояние ее здоровья значительно ухудшилось, она пришла в бессознательное состояние, после чего, несмотря на произведенные реанимационные мероприятия, умерла.

Сообщается, что экспертиза установила, что девочка умерла в результате ненадлежащего оказания ей врачом-нейрохирургом медицинской помощи. Кроме того, следствие установило, что врач подделал подпись заведующего отделением, подписав за него эпикриз, что позволило ему осуществить выписку и направление девочки для дальнейшего лечения в психиатрической больнице.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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