Парусник «Крузенштерн» прибыл в порт Новороссийска
Калининградский парусник «Крузенштерн», который находится в кругосветном походе, 22 апреля прибыл в Новороссийск. Как сообщили в пресс-службе БГАРФ, это первый российский город на маршруте трансатлантического плавания парусника.
«Длительность стоянки в порту Новороссийска, а также программа пребывания будут скорректированы с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе», - сообщили в академии.
За время стоянки в Новороссийске при строгом соблюдении мер безопасности для здоровья членов экипажа и курсантов барка будут пополнены запасы топлива, воды и продовольствия, необходимые для продолжения плавания.
Ранее сообщалось, что парусник попал в шторм в Эгейском море.
Напомним, впервые сразу три учебно-парусных судна – «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» – участвуют в кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU