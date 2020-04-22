2020-04-22T18:05:48+03:00
Общество

Парусник «Крузенштерн» прибыл в порт Новороссийска

Это первый российский город на маршруте кругосветного плавания барка
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба БГА РФ
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Калининградский парусник «Крузенштерн», который находится в кругосветном походе, 22 апреля прибыл в Новороссийск. Как сообщили в пресс-службе БГАРФ, это первый российский город на маршруте трансатлантического плавания парусника.

«Длительность стоянки в порту Новороссийска, а также программа пребывания будут скорректированы с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе», - сообщили в академии.

За время стоянки в Новороссийске при строгом соблюдении мер безопасности для здоровья членов экипажа и курсантов барка будут пополнены запасы топлива, воды и продовольствия, необходимые для продолжения плавания.

Ранее сообщалось, что парусник попал в шторм в Эгейском море.

Напомним, впервые сразу три учебно-парусных судна – «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» – участвуют в кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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