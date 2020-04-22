2020-04-22T18:28:00+03:00
Общество

Силанов – о строительстве школы на ул. Артиллерийской: Темпы работ нас устраивают

Школу должны достроить до конца года
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На строительстве школы на 1100 мест на улице Артиллерийской работают 250 человек, и темпы работ абсолютно устраивают городские власти. Об этом заявил глава Калининграда Алексей Силанов в во время рабочего совещания на стройплощадке.

«Такого количества рабочих на этом объекте никогда не было с начала стройки. Это очень приятная картина, которой на этом объекте мы еще не видели. Это не может не радовать. Подрядчик до конца года должен выполнить все работы и ввести объект в эксплуатацию», - сказал Силанов.

Напомним, с начала 2019 года школу возводила компания «Артель». Из-за серьезного отставания от графика работ администрация Калининграда вынуждена была расторгнуть контракт с подрядчиком. В марте этого года был подписан новый контракт с ООО «Строительная компания «Запад-Строй», перед которым стоит задача ввести школу в строй, как изначально и значилось в контракте, до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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