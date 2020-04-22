2020-04-22T18:52:28+03:00
Общество

В испанском порту застряли 100 калининградских моряков

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Почти 200 российских моряков не могут вернуться на родину из испанского порта Лас-Пальмас. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Калининградского отделения Российского профсоюза моряков Вадима Мамонтова.

«Ситуация довольно критическая. Уже длительное время мы не можем помочь вернуться домой гражданам России, которые работали на судах в море. Сегодня в Лас-Пальмасе «зависло» 100 жителей Калининграда, 50 крымчан и более 20 человек из регионов Северо-Запада. При этом крюинговые компании, которые отправляли их в море, смогли договориться с авиакомпанией о вывозном рейсе. Но дальше ситуация зашла в тупик», - цитирует издание словам Мамонтова.

Он добавил, что авиаперевозчик, ссылаясь на существующие требования, запросил от крюинга официальные письма от региональных властей, что они готовы взять на себя ответственность и принять своих жителей в условиях мер по борьбе с коронавирусом.

«Однако местные власти говорят, что федеральное законодательство позволяет авиакомпании выполнить вывозной рейс и отказываются давать такое письмо», - добавил Мамонтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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