В Калининграде мошенники проверяют счетчики воды за огромные деньги

22 Апр 2020 2020-04-22T19:01:33+03:00

Злоумышленники также продают водосчетчики устаревших моделей по цене, которая в 8-10 раз превышает реальную стоимость подобного рода устройств

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Калининградский «Водоканал» предупреждает об активизации мошенников, которые навязывают услуги метрологической поверки счетчиков или их замены.

Сейчас в регионе участились случаи рассылки объявлений некой «Единой информационной службы жилищно-коммунального хозяйства». В сообщении «Водоканала» отмечается, что это действия мошенников.

«Главная цель таких «предупреждений» – не реальная поверка приборов учета воды, а банальная продажа гражданам водосчетчиков устаревших моделей по цене, которая в 8-10 раз превышает реальную стоимость подобного рода устройств. Кроме того, навязанные по платной замене счетчики имеют истекший срок поверки». – рассказали в «Водоканале».

В компании отмечают, что никакой юридической силы эти коммерческие «предупреждения» не имеют, и никакие финансовые последствия не наступят.

«В Калининграде и области работают лишь два предприятия, которые уполномочены Правительством РФ осуществлять работы по поверке приборов учета воды – это ГП КО «Водоканал», расположенное на Советском проспекте, 107, и федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Калининградской области» (ФБУ «Калининградский ЦСМ»), на ул. Больничной, д. 4», – подчеркнули на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU