2020-04-22T21:38:15+03:00
Происшествия

Мама девочки, умершей на пороге больницы: Надеюсь, все виновные получат по заслугам

Громкое дело Ангелины Разиньсковой будет рассматривать суд Центрального района Калининграда
Ольга Гончарова
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Ангелина Разинькова.Ангелина Разинькова.Фото: vk.com
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В Калининграде начинается резонансный уголовный процесс по уголовному делу врача-нейрохирурга детской областной больницы Калининграда Петра Литвиненко. Его обвиняют в смерти 15-летней школьницы Ангелины Разиньковой.

Напомним, в феврале 2019 года в ДОБ из Гусевской центральной районной больницы доставили 15-летнюю пациентку. Впоследствии нейрохирург преждевременно выписал девочку и дал рекомендацию госпитализировать ее в психиатрическую больницу № 1, где школьница скончалась.

- Мы долго к этому шли. Я знаю, что дело находится в суде Центрального района Калининграда. Сейчас большой карантин и рассмотрение материалов приостановилось, тем не менее все нормально. Все, надеюсь, получат по заслугам. Главное, что дело, хоть долго и тяжело дошло до судебного разбирательства. Пройден огромный, тяжелейший путь и не меньший еще впереди, чтобы добиться справедливости, - рассказала «Комсомолке» мама девочки Оксана Мартиновская.

Петру Литвиненко инкриминируют преступления, предусмотренные статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека» и статьи 327 УК РФ «Подделка официального документа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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