2020-04-23T10:18:33+03:00
Экономика

В Калининградской области наблюдается постепенное повышение продаж недвижимости

Сейчас в регионе в стадии строительства находится более 200 многоквартирных домов общей площадью 1,3 млн «квадратов»
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ожидаемый спад спроса на рынке недвижимости после введения режима самоизоляции в настоящий момент сменяется на постепенное повышение продаж. Об этом сообщил Президент Союза строителей Калининградской области Борис Калинин.

«Функционирование строительного комплекса не останавливалось с учетом принятых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Благодаря активному взаимодействию с региональным правительством до застройщиков были оперативно доведены рекомендации по организации работ на площадках, – рассказал Борис Калинин. – В настоящий момент все процессы идут в штатном режиме, в том числе поставка стройматериалов. Мы рассчитываем, что все обязательства, которые брали застройщики на этот год, будут выполнены, и объекты сдадут в срок»

По его словам, что предложенная главой государства льготная ипотечная программа будет способствовать повышению спроса на приобретение жилья в регионе, когда квартиры можно будет взять по ставке 6,5% за счет кредита в объеме до 3 миллионов рублей.

Сейчас в регионе в стадии строительства находится более 200 многоквартирных домов общей площадью 1,3 млн «квадратов». В течение года планируется ввести в эксплуатацию 980 тысяч квадратных метров жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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