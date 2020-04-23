В Калининградской области наблюдается постепенное повышение продаж недвижимости

23 Апр 2020 2020-04-23T10:18:33+03:00

Сейчас в регионе в стадии строительства находится более 200 многоквартирных домов общей площадью 1,3 млн «квадратов»

Изменить размер текста: A A

Ожидаемый спад спроса на рынке недвижимости после введения режима самоизоляции в настоящий момент сменяется на постепенное повышение продаж. Об этом сообщил Президент Союза строителей Калининградской области Борис Калинин.

«Функционирование строительного комплекса не останавливалось с учетом принятых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Благодаря активному взаимодействию с региональным правительством до застройщиков были оперативно доведены рекомендации по организации работ на площадках, – рассказал Борис Калинин. – В настоящий момент все процессы идут в штатном режиме, в том числе поставка стройматериалов. Мы рассчитываем, что все обязательства, которые брали застройщики на этот год, будут выполнены, и объекты сдадут в срок»

По его словам, что предложенная главой государства льготная ипотечная программа будет способствовать повышению спроса на приобретение жилья в регионе, когда квартиры можно будет взять по ставке 6,5% за счет кредита в объеме до 3 миллионов рублей.

Сейчас в регионе в стадии строительства находится более 200 многоквартирных домов общей площадью 1,3 млн «квадратов». В течение года планируется ввести в эксплуатацию 980 тысяч квадратных метров жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU