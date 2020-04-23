Алиханов сообщил, когда в Калининградской области откроют детские сады
С 27 апреля в регионе расширят дежурные группы в детсадах
.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Детские сады в Калининградской области откроют уже в мае. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос в своем Instagram.
«Расширение дежурных групп с понедельника, полный режим с 12 мая», - написал глава региона.
Напомним, из-за введения режима самоизоляции, детские сады в регионе не работают, а учащихся школ перевели на дистанционное обучение. При этом, в ряде детсадов работают дежурные группы для детей, чьи родители работают на предприятиях, деятельность которых не была приостановлена из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU