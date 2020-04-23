Алиханов сообщил, когда в Калининградской области откроют детские сады

23 Апр 2020 2020-04-23T10:31:05+03:00

С 27 апреля в регионе расширят дежурные группы в детсадах

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Детские сады в Калининградской области откроют уже в мае. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос в своем Instagram.

«Расширение дежурных групп с понедельника, полный режим с 12 мая», - написал глава региона.

Напомним, из-за введения режима самоизоляции, детские сады в регионе не работают, а учащихся школ перевели на дистанционное обучение. При этом, в ряде детсадов работают дежурные группы для детей, чьи родители работают на предприятиях, деятельность которых не была приостановлена из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU