Стало известно, когда в Калининградской области откроются строительные магазины
.Фото: Александр Подгорчук
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Строительные магазины в Калининградской области откроются на следующей неделе. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос читателя.
Как сообщил Алиханов, строительные магазины в регионе начнут работать в «понедельник грядущий», то есть, 27 апреля.
Также в этот день планируется открыть и мебельные магазины в области, написал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU