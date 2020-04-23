Стало известно, когда в Калининградской области откроются строительные магазины

23 Апр 2020 2020-04-23T10:45:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Строительные магазины в Калининградской области откроются на следующей неделе. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос читателя.

Как сообщил Алиханов, строительные магазины в регионе начнут работать в «понедельник грядущий», то есть, 27 апреля.

Также в этот день планируется открыть и мебельные магазины в области, написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU