Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

23 Апр 2020 2020-04-23T10:53:54+03:00

Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар

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За сутки в Калининградской области выявили 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Два случая выявлено у пациентов с пневмонией. Еще шесть случаев выявили в ходе бессимптомного течения инфекции, при обследовании лиц, контактных по медицинскому учреждению, трудовому коллективу и семье», - сообщили в оперштабе.

Возрастной состав заболевших: 18- 29 лет-1 человек; ; 30-50 -3 человека; 50-65 лет-3 человека; старше 65 лет- 1 человек.

«Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определён круг общавшихся с ними из числа близкого контакта по семье, работе, нахождения в медицинской организации, им назначено обследование в условиях изоляции по месту жительства», - добавили в оперштабе.

В настоящее время в регионе зафиксирован 171 случай заражения, 48 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU