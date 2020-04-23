Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
За сутки в Калининградской области выявили 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
«Два случая выявлено у пациентов с пневмонией. Еще шесть случаев выявили в ходе бессимптомного течения инфекции, при обследовании лиц, контактных по медицинскому учреждению, трудовому коллективу и семье», - сообщили в оперштабе.
Возрастной состав заболевших: 18- 29 лет-1 человек; ; 30-50 -3 человека; 50-65 лет-3 человека; старше 65 лет- 1 человек.
«Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определён круг общавшихся с ними из числа близкого контакта по семье, работе, нахождения в медицинской организации, им назначено обследование в условиях изоляции по месту жительства», - добавили в оперштабе.
В настоящее время в регионе зафиксирован 171 случай заражения, 48 человек выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU