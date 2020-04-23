2020-04-23T10:53:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

За сутки в Калининградской области выявили 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Два случая выявлено у пациентов с пневмонией. Еще шесть случаев выявили в ходе бессимптомного течения инфекции, при обследовании лиц, контактных по медицинскому учреждению, трудовому коллективу и семье», - сообщили в оперштабе.

Возрастной состав заболевших: 18- 29 лет-1 человек; ; 30-50 -3 человека; 50-65 лет-3 человека; старше 65 лет- 1 человек.

«Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определён круг общавшихся с ними из числа близкого контакта по семье, работе, нахождения в медицинской организации, им назначено обследование в условиях изоляции по месту жительства», - добавили в оперштабе.

В настоящее время в регионе зафиксирован 171 случай заражения, 48 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Десант уходит в прорыв: в Калининградской области морская пехота захватила необорудованное побережье
За неделю в Калининградской области инспекторы рыбнадзора задержали 26 браконьеров
Область выделила Калининграду 7 млн рублей на проект ремонта ул. Транспортной
В Зеленоградске в сквере королевы Луизы построят сцену
Министр: Подрядчик ликвидировал отставание от графика строительства бассейна в парке Южный
В Калининграде на ул. Горького начнется раздача бесплатных масок
В воскресенье часть Калининграда на 6 часов останется без электричества
В Калининграде ввели особый противопожарный режим
Мошенник из Оренбурга обманул калининградку на 20 тысяч в соцсети
В пятницу в Калининграде с 10 часов утра не будут работать троллейбусы маршрута №1
В центре Калининграда в ДТП пострадали три пассажира «Мерседеса»
Под Калининградом в обрушившейся траншее погиб 16-летний парень
В Черняховском районе сбили насмерть пешехода
В пятницу на ул. Киевской начнут укладывать асфальт, движение будет затруднено
Для малого и среднего бизнеса: «Ростелеком» запускает «Домашний офис» с бесплатными функциями
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
Стало известно, когда в Калининградской области откроются строительные магазины
За сутки в Калининградской области выявили 8 новых случаев коронавируса
Алиханов сообщил, когда в Калининградской области откроют детские сады