Для малого и среднего бизнеса: «Ростелеком» запускает «Домашний офис» с бесплатными функциями

23 Апр 2020 2020-04-23T11:24:42+03:00

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Новое предложение компании позволит предпринимателям построить эффективные каналы общения с сотрудниками, клиентами и партнерами, не выходя из дома. Сервис «Виртуальная АТС» избавляет от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование и при этом дает возможность организовать телефонию для бизнеса любого масштаба - от стартапа до крупной национальной компании.

При подключении до 15 мая участники акции «Домашний офис» получат услуги «Виртуальной АТС» бесплатно – в течение двух месяцев все базовые и дополнительные функции будут предоставляться без абонентской платы. Кроме того, в пакет входят 1 000 бесплатных минут на звонки на все телефоны России, услуга переадресации на мобильные номера «Ростелекома», а также один городской номер и три удаленных рабочих места, а номер 8-800 можно купить всего за 1 рубль. Всем новым пользователям будет предоставлен тестовый период на 14 дней, а также бесплатные 50 исходящих минут на все телефоны России.

- Уверен, сейчас это лучшее предложение на рынке. Мы со всей серьезностью относимся к ситуации, в которой оказались предприятия малого и среднего бизнеса, и стараемся предлагать им оптимальные сервисы, - подчеркивает вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

ИСТОЧНИК KP.RU