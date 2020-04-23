В пятницу на ул. Киевской начнут укладывать асфальт, движение будет затруднено

23 Апр 2020 2020-04-23T11:26:36+03:00

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В пятницу на участке улицы Киевской в Калининграде будут укладывать верхний слой асфальта на участке от трамвайного депо до перекрестка с ул. Калинина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Работы планируют вести по полосам, так что движение будет затруднено, а троллейбусы маршрута №1 после работы в утренние «часы пик» - с 6 до 10 утра, сойдут с линии до конца дня», - сообщили в мэрии.

Городские власти просят водителей учитывать эту информацию в своих планах на пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU