В Черняховском районе сбили насмерть пешехода
Накануне ночью на федеральной трассе сбили насмерть пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на 90-м километре трассы. Водитель «Хендая» сбил пешехода, который находился на проезжей части.
В результате наезда 72-летний пенсионер скончался от полученных ранений на месте происшествия до приезда скорой помощи.
«В ходе проверки было установлено, что пешеход находился на проезжей части без цели ее перехода. И на его одежде пешехода не было световозвращающих элементов, что стало одной из причин, по которой водитель не смог заметить его на проезжей части», - отметили в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU