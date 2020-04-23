В Черняховском районе сбили насмерть пешехода

23 Апр 2020 2020-04-23T11:51:37+03:00

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Накануне ночью на федеральной трассе сбили насмерть пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на 90-м километре трассы. Водитель «Хендая» сбил пешехода, который находился на проезжей части.

В результате наезда 72-летний пенсионер скончался от полученных ранений на месте происшествия до приезда скорой помощи.

«В ходе проверки было установлено, что пешеход находился на проезжей части без цели ее перехода. И на его одежде пешехода не было световозвращающих элементов, что стало одной из причин, по которой водитель не смог заметить его на проезжей части», - отметили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU