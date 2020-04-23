Под Калининградом в обрушившейся траншее погиб 16-летний парень

23 Апр 2020 2020-04-23T11:55:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 22 апреля вблизи от одного из поселков Черняховского района двое тинейджеров решили выкопать из земли фрагмент чугунной трубы, сдать его на металлолом и выручить немного денег. Однако, имея весьма приблизительное представление о специфике подобного рода работ, пренебрегли техникой безопасности. В результате траншея обрушилась и погребла одного из добытчиков. Второй сам вытащить товарища не смог, а пока бегал за помощью, 16-летний парень задохнулся.

- По данному факту в Черняховском межрайонной следственном отделе организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в Следственном управлении СКР по Калининградской области. - Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе условия, в которых воспитывался несовершеннолетний. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU