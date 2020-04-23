В центре Калининграда в ДТП пострадали три пассажира «Мерседеса»

23 Апр 2020 2020-04-23T12:03:02+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области в ДТП пострадали пять человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Три человека пострадали в аварии на улице 9 Апреля в Калининграде. На перекрестке с ул. Фрунзе водитель «Ниссана» при повороте не уступил дорогу и врезался в «Мерседес». В результате столкновения травмы получили три пассажира «Мерседеса».

В Гурьевском районе водитель «Форда» не спраивлся с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП травмы получила 62-летняя пассажирка.

В Черняховском районе в придорожный кювет перевернулся грузовик «купава», 30-летинй водитель получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU