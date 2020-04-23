В пятницу в Калининграде с 10 часов утра не будут работать троллейбусы маршрута №1

23 Апр 2020 2020-04-23T12:15:09+03:00

Завтра на участке улицы Киевской, от трамвайного депо до перекрёстка с Калинина, начнут укладывать верхний слой асфальта

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В пятницу, 24 апреля, троллейбусы маршрута №1 в пятницу после работы в утренние «часы пик» - с 6 до 10 утра, сойдут с линии до конца дня. Об этом сообщает пресс-служба гроодской администрации.

Завтра на участке улицы Киевской, от трамвайного депо до перекрёстка с Калинина, начнут укладывать верхний слой асфальта, движение автомобилей будет организовано по полосам. Однако троллейбусы, в отличие от автобусов, не смогут объезжать место работ при выезде на Ленинский проспект.

«Дорожники приносят свои извинения за вынужденные неудобства и постараются провести работы в максимально сжатые сроки», - добавили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU