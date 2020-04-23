Мошенник из Оренбурга обманул калининградку на 20 тысяч в соцсети
Полицейские раскрыли мошенничество в отношении 35-летней калининградки, которая потеряла 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В прошлом году горожанке пришло личное сообщение в соцсети от знакомого, которая попросила одолжить денег. Ни о чём не подозревающая женщина выполнила просьбу и перевела 20 тысяч рублей. Вскоре она узнала, что аккаунт ее приятеля был взломан и обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили, что мошенничество совершил 21-летний житель Оренбургской области, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.
Калининградские полицейские отправились в служебную командировку и совместно с местными коллегами задержали подозреваемого.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU