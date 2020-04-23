Мошенник из Оренбурга обманул калининградку на 20 тысяч в соцсети

23 Апр 2020 2020-04-23T12:40:17+03:00

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Полицейские раскрыли мошенничество в отношении 35-летней калининградки, которая потеряла 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В прошлом году горожанке пришло личное сообщение в соцсети от знакомого, которая попросила одолжить денег. Ни о чём не подозревающая женщина выполнила просьбу и перевела 20 тысяч рублей. Вскоре она узнала, что аккаунт ее приятеля был взломан и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что мошенничество совершил 21-летний житель Оренбургской области, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

Калининградские полицейские отправились в служебную командировку и совместно с местными коллегами задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU